​Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября

Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества - до 31 октября.

Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск по итогам экстренного саммита по Brexit в Брюсселе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"27 стран ЕС и Великобритания согласовали гибкую отсрочку до 31 октября. Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение", - сказал он.

При этом ранее источник на полях саммита сообщил журналистам, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с рядом условий отсрочки.