Европу ожидает Frexit?

Журналист Лоран Эрбле в своей статье в журнале Le Figaro предупредил о возможном выходе Франции из Евросоюза.

Журналист Лоран Эрбле в своей статье в журнале Le Figaro предупредил о возможном выходе Франции из Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , автор считает, что пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько просела европейская промышленность и экономика.

Эксперт фактически возлагает вину за это на руководство Евросоюза. По его мнению, оно препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам - членам союза.

Эрбле напомнил, что США выделили почти пять триллионов долларов для помощи национальной экономике, тогда как в Европе финансирование составило около 300 млрд евро.

При этом, подчеркнул он, в этих условиях руководство ЕС призывает страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медика, чтобы повысить их конкурентоспособность.

"ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины", – заявил автор.

Специалист считает, что Brexit создал прецедент и показал, что это может быть выгоднее пребывания в союзе. В частности, он отметил, что стратегия Британии по борьбе с коронавирусом оказалась значительно эффективнее стратегии ЕС.

Эрбле приходит к выводу, что сторонники идеи о выходе Франции из Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции, указывая на то, что союзу не удалось защитить Пятую республику ни от одного возникшего кризиса.

"ЕС — это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам", — заключил он.

Таким образом, автор назвал реальной возможность начать процесс выхода Франции из союза.