Европарламент принял резолюцию по Украине

Депутаты Европейского парламента в четверг на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае эскалации.

Депутаты Европейского парламента в четверг на пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае эскалации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69 депутатов, воздержались 54.

Итоги голосования председатель заседания зачитал в прямом эфире европейского канала. Резолюции парламента ЕС не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев.

По мнению депутатов Европарламента, санкции на случай эскалации по Украине должны будут включать расширение списка физлиц, в отношении которых будет действовать замораживание всех активов в ЕС и запреты на поездки. Кроме того, предлагается "отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка".