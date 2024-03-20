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Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов России

Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов России Европейская комиссия утвердила предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в Европейском союзе, для поддержки Украины.
Другие страны
20 марта 2024 г. 19:12
Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов России

Европейская комиссия утвердила предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в Европейском союзе, для поддержки Украины.

Как передает Report, об этом заявил европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдиса Домбровскиса.

"Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем предложения об использовании доходов от активов России", - заявил Домбровскис.

Замглавы Европейской комиссии добавил, что это предложение будет рассмотрено на саммите Европейского союза 21-22 марта, на котором будут обсуждаться меры по поддержке Украины.

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Версия на английском языке European Commission approves proposal to use revenues from Russia’s frozen assets
Версия на азербайджанском языке Avrokomissiya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərdən istifadə təklifini təsdiqləyib

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