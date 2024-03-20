Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов России

Европейская комиссия утвердила предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных в Европейском союзе, для поддержки Украины.
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"Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем предложения об использовании доходов от активов России", - заявил Домбровскис.
Замглавы Европейской комиссии добавил, что это предложение будет рассмотрено на саммите Европейского союза 21-22 марта, на котором будут обсуждаться меры по поддержке Украины.