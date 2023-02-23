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Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с корпоративных телефонов

Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с корпоративных телефонов Еврокомиссия (ЕК) попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской социальной сети TikTok.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 15:30
Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с корпоративных телефонов

Еврокомиссия (ЕК) попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской социальной сети TikTok.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг брюссельское издание EURACTIV.

По его данным, такое решение связано с принятием ЕК мер по кибербезопасности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз может ужесточить правила в отношении социальной сети TikTok, поскольку количество ее активных пользователей превышает порог, установленный Европейским актом о цифровых услугах.

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Версия на английском языке European Commission asks employees to remove TikTok from corporate phones

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