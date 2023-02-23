Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с корпоративных телефонов

Еврокомиссия (ЕК) попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской социальной сети TikTok.

Еврокомиссия (ЕК) попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской социальной сети TikTok.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг брюссельское издание EURACTIV.

По его данным, такое решение связано с принятием ЕК мер по кибербезопасности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз может ужесточить правила в отношении социальной сети TikTok, поскольку количество ее активных пользователей превышает порог, установленный Европейским актом о цифровых услугах.