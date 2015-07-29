Еврокомиссия: "Диснейленд" завышает цены для граждан определенных стран

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Еврокомиссия во вторник потребовала расследования в отношении парижского "Диснейленда" в связи с подозрением в том, что французский парк развлечений завышает цены для граждан определенных стран, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Брюссель обязал французские власти провести расследование, указав, что в некоторых случаях за одинаковые услуги граждане Великобритании и Германии платят больше, чем французы. Так, предполагается, что за один и тот же пакет премиум-класса французские гости заплатят 1,346 евро, тогда как британские посетители будут вынуждены отдать 1,870 евро, а немецкие - 2,447 евро.

Согласно правилам ЕС, странам-членам запрещено завышать цены для потребителей, основываясь на их национальности или стране проживания.

По данным газеты, посетители обвиняют парижский "Диснейленд" в том, что парк незаконно ограничивает им доступ к дешевым предложениям, которыми могут воспользоваться граждане Франции и Бельгии. Это может происходить, например, за счет правил оплаты и доставки, которые определяются местом проживания, или путем перенаправления потребителей на их национальные сайты с более высокими ценами.

По предварительной оценке ЕС, британские потребители вынуждены платить на 15 процентов больше за однодневный входной билет. Французские посетители также экономят благодаря ряду привилегий, имея возможность пользоваться, в частности, значительными семейными скидками, специальными тарифами, годичными пакетами, ежемесячными вариантами оплаты, сообщает издание.