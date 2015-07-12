Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Еврогруппа рекомендует ЕС предложить Греции временный выход из еврозоны, если соглашение по предоставлению финансовой помощи не будет достигнуто. Об этом говорится в проекте документа Еврогруппы по итогам встречи в Брюсселе, который имеется в распоряжении РИА «Новости».

«Греции будет нужно для ее третьей программы помощи от €82–86 млрд, в том числе около €7 млрд до 20 июля и €20,5 млрд до середины августа», — говорится в проекте.

Участие Международного валютного фонда (МВФ) в новом соглашении с Грецией является обязательным условием для получения новой программы кредитования.

Ранее сообщалось, что министры стран еврозоны предоставили парламенту Греции срок до среды, 15 июля, для принятия первых реформ.