Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Еврогруппа рекомендует ЕС предложить Греции временный выход из еврозоны, если соглашение по предоставлению финансовой помощи не будет достигнуто. Об этом говорится в проекте документа Еврогруппы по итогам встречи в Брюсселе, который имеется в распоряжении РИА «Новости».
«Греции будет нужно для ее третьей программы помощи от €82–86 млрд, в том числе около €7 млрд до 20 июля и €20,5 млрд до середины августа», — говорится в проекте.
Участие Международного валютного фонда (МВФ) в новом соглашении с Грецией является обязательным условием для получения новой программы кредитования.
Ранее сообщалось, что министры стран еврозоны предоставили парламенту Греции срок до среды, 15 июля, для принятия первых реформ.
News DepartmentАвтор новости
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