Эстония введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

Эстония с 10 июля вводит запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами.

Эстония с 10 июля вводит запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в налогово-таможенном департаменте республики.

По их данным, "запрет связан с принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, приносящих России существенный доход".

В перечне запрещенных к ввозу товаров - алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесина, удобрения и ряд других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России.

В сообщении отмечается, что нарушение санкций объявляется преступлением, производство по которому может вести полиция безопасности и, по решению прокуратуры, налогово-таможенный департамент с вынесением окончательного решения в суде.

Санкции также распространяются на вывоз в РФ товаров, отнесенных к предметам роскоши, в том числе некоторых изделий бытовой электроники.

По словам главы таможенного отдела эстонского налогового органа Ээрика Хелдна, меры могут грозить, "если, например, человек попытается ввезти в Россию элитную электронику на сумму более 750 евро".