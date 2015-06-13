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    ​Эстония отказывается принимать беженцев по квотам Брюсселя

    Страна должна была бы в течение двух лет принять 1064 человека

    Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Эстония настаивает на принципе добровольности в деле приема беженцев или претендентов на статус беженца.

    Как передает Report, комиссия Рийгикогу (парламент Эстонии. - Ред.) по делам Европейского Союза в пятницу, 12 июня, поддержала позицию эстонского правительства по отказу от предложенных Еврокомиссией квот по приему беженцев.

    Согласно предложению Еврокомиссии, Эстония должна была бы в течение двух лет принять 1064 человека из охваченных военными действиями регионов. Однако по оценкам МВД Эстонии, страна может разместить от 84 до 156 человек.

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