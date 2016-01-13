ЕСПЧ: Работодатель имеет право читать переписку сотрудников

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Работодатели вправе читать личные сообщения сотрудников, отправленные в рабочее время с помощью сервисов обмена сообщениями и электронной почты, постановил Европейский суд по правам человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, суд в Страсбурге рассматривал иск, поданный инженером из Румынии к руководству его бывшей компании, которое уволило его в 2007 году после того, как ознакомилось с его личной перепиской.

Тексты были отправлены при помощи сервиса Yahoo Messenger в рабочие часы. Заявитель требовал признать действия работодателя нарушением его права на конфиденциальность переписки.

Судьи отклонили иск: они пришли к выводу, что работник нарушил правила компании, и работодатель имел право проверить, как он выполняет свою работу.

"Работодатель действовал в рамках своих полномочий, поскольку, как установил суд, он получил доступ к учетной записи Yahoo Messenger, полагая, что информация, о которой идёт речь, была связана с профессиональной деятельностью сотрудника, и, следовательно, доступ к ней являлся законным. Суд не видит оснований сомневаться в этом", - говорится в решении ЕСПЧ.

Вместе с тем в определении суда говорится о неприемлемости неограниченной слежки и о необходимости разработать чёткие правила, устанавливающие, какую информацию о своих сотрудниках и каким образом вправе собирать работодатель.

Решение ЕСПЧ распространяется на все страны, которые ратифицировали Европейскую конвенцию по правам человека.