ЕС выделит Украине 2,1 млрд. евро макрофинансовой помощи

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В текущем году Европейский союз планирует предоставить Киеву 2,1 млрд. евро макрофинансовой помощи и помощи содействия реформам. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан на встрече с президентом Украины Петром Порошенко. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече стороны обсудили ситуацию с внедрением Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, проводимые в стране реформы. Представитель ЕС подтвердил готовность европейской стороны "предоставить экспертную и финансовую помощь для продолжения реформ".

На встрече стороны обсудили вопрос активизации подписания соглашения "Об открытом небе".

Порошенко расценил визит еврокомиссара как "свидетельство поддержки Европейской комиссией реформаторских усилий украинской власти и как доказательство солидарности объединенной Европы с украинским народом в самые сложные времена нашей истории".