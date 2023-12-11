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ЕС в течение декабря переведет Украине 1,5 млрд евро

ЕС в течение декабря переведет Украине 1,5 млрд евро Евросоюз (ЕС) до конца декабря должен перевести Киеву последние 1,5 млрд евро в рамках текущей программы бюджетной помощи этого года на 18 млрд евро.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 15:51
ЕС в течение декабря переведет Украине 1,5 млрд евро

Евросоюз (ЕС) до конца декабря должен перевести Киеву последние 1,5 млрд евро в рамках текущей программы бюджетной помощи этого года на 18 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

"ЕС до конца года намерен перевести Украине 1,5 млрд евро в качестве последнего платежа в рамках программы макрофинансовой помощи этого года на сумму 18 млрд евро", - сообщила она.

Она подчеркнула, что далее страны Евросоюза должны до конца года согласовать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС на период до 2027 года, чтобы утвердить новую программу макрофинансовой помощи Еврокомиссии до 2027 года объемом до 50 млрд евро.

Дискуссия об этом состоится на саммите ЕС 14-15 декабря. Согласно предложению Еврокомиссии, страны ЕС должны внести дополнительные взносы из своих бюджетных средств, чтобы обеспечить финансирование Киева.

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