ЕС создаст санкционный режим, аналогичный "акту Магнитского"

Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"По запросу ряда стран мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, не выступают ли некоторые страны против такого режима, Боррель ответил: "Если бы какая-то страна возражала, то мы бы не решили запустить процесс. Это решение требует единогласия, у нас есть прочный консенсус".

Боррель подчеркнул, что у Евросоюза уже есть подобные санкционные режимы, например в отношении лиц, которые несут ответственность за применение или распространение химического оружия. "Наличие такого же инструмента позволит нам реагировать на серьезные нарушения в области прав человека", - добавил он.