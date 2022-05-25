ЕС сообщил о заморозке активов ЦБ РФ на €23 млрд

Страны-члены Евросоюза сообщили о заморозке активов Центробанка РФ на 23 млрд евро, что намного ниже, чем ожидалось ранее.

Страны-члены Евросоюза сообщили о заморозке активов Центробанка РФ на 23 млрд евро, что намного ниже, чем ожидалось ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

"Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС", - приводит агентство слова еврокомиссара. Он добавил, что 23 млрд евро, замороженные в ЕС с начала военной операции РФ в Украине, являются "ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 млрд евро, замороженными США".

Рейндерс сообщил, что ЕС также заморозил активы физлиц на 10 млрд евро, среди которых яхты и недвижимость, принадлежащие российским бизнесменам, которые связаны с Кремлем.