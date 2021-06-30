О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах

ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах Коронавирусные ограничения в общественных местах в странах Евросоюза пока стоит сохранять
Другие страны
30 июня 2021 г. 10:46
ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах

Коронавирусные ограничения в общественных местах в странах Европейского союза пока стоит сохранять.

Как передает Report, об этом сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"Страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией и прогрессом в направлении высокого уровня использования вакцины в приоритетных группах (населения - ред.) могут рассмотреть вопрос о корректировке и постепенном отказе от своих мер нефармацевтического вмешательства (NPI) после тщательной оценки ситуации на местах", - сказал он об ограничениях на социально-экономическую жизнь в ЕС.

"NPI следует сохранять в общественных местах и ​ при больших скоплениях народа, независимо от вакцинационного статуса людей", - добавил он.

В некоторых ситуациях для поездок требования к тестированию на коронавирус и к прохождению карантина могут быть отменены или скорректированы для полностью вакцинированных лиц, сказал собеседник агентства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед 
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед 
30 июня 2021 г. 10:04
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
Тейс: США должны включить Южный Кавказ в список приоритетов
29 июня 2021 г. 11:31
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
28 июня 2021 г. 18:05
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
26 июня 2021 г. 09:27
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi