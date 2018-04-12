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    ЕС продлил на год санкции в связи нарушением прав человека в Иране

    Эти ограничительные меры были приняты в 2011 году

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ ЕС продлил введенные в связи с нарушениями прав человека в Иране санкции еще на год. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Совете ЕС.

    "Совет продлил до 13 апреля 2019 года ограничительные меры в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране. Эти меры включают запрет на поездки и замораживание активов в отношении 82 человек и одной организации, а также запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и оборудования для отслеживания телекоммуникаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

    Эти ограничительные меры были приняты в 2011 году.

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