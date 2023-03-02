ЕС предложит план по обеспечению Украины боеприпасами

Евросоюз намерен предложить план из трех пунктов по обеспечению Украины необходимыми боеприпасами в ответ на призывы некоторых стран-членов ЕС увеличить поставки.
Как передает
При этом агентство не приводит данных по объему финансирования.
Согласно документу, с которым ознакомились журналисты Bloomberg, предложение предусматривает немедленную отправку боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов из существующих запасов или заказов, ожидающих исполнение, а также использование совместной системы закупок.
Предложение также предусматривает наращивание военного потенциала ЕС для удовлетворения текущего и будущего спроса на поставки вооружений.
"Все три элемента имеют решающее значение для продолжения нашей поддержки Украины, - говорится в документе. - Все три направления должны осуществляться параллельно и в срочном порядке".
На следующей неделе план будет вынесен на обсуждение министров обороны Евросоюза, а в марте документ могут одобрить лидеры ЕС, пишет Bloomberg.