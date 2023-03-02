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ЕС предложит план по обеспечению Украины боеприпасами

ЕС предложит план по обеспечению Украины боеприпасами Евросоюз намерен предложить план из трех пунктов по обеспечению Украины необходимыми боеприпасами в ответ на призывы некоторых стран-членов ЕС увеличить поставки.
Другие страны
2 марта 2023 г. 05:51
ЕС предложит план по обеспечению Украины боеприпасами

Евросоюз намерен предложить план из трех пунктов по обеспечению Украины необходимыми боеприпасами в ответ на призывы некоторых стран-членов ЕС увеличить поставки.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

При этом агентство не приводит данных по объему финансирования.

Согласно документу, с которым ознакомились журналисты Bloomberg, предложение предусматривает немедленную отправку боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов из существующих запасов или заказов, ожидающих исполнение, а также использование совместной системы закупок.

Предложение также предусматривает наращивание военного потенциала ЕС для удовлетворения текущего и будущего спроса на поставки вооружений.

"Все три элемента имеют решающее значение для продолжения нашей поддержки Украины, - говорится в документе. - Все три направления должны осуществляться параллельно и в срочном порядке".

На следующей неделе план будет вынесен на обсуждение министров обороны Евросоюза, а в марте документ могут одобрить лидеры ЕС, пишет Bloomberg.

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Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: Aİ Ukraynanı hərbi sursatla təmin etmək planını təklif edəcək

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