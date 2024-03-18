ЕС одобрил санкции против агрессивных еврейских поселенцев

Главы МИД стран Евросоюза одобрили введение санкций в отношении еврейских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Главы МИД стран Евросоюза одобрили введение санкций в отношении еврейских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Сегодня мы единогласно одобрили санкции против агрессивных поселенцев, которые преследуют палестинцев на Западном берегу реки Иордан", - сказал он.

Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Европейский союз (ЕС) впервые намерен ввести санкции против радикальных израильских поселенцев на Западном Берегу реки Иордан. По его информации, министры иностранных дел стран - членов ЕС согласовали соответствующие планы на встрече в Брюсселе.

В ближайшие дни они будут официально оформлены. Венгрия, как пишет DPA, заявила, что больше не намерена блокировать процесс. В основе планов санкций лежат насильственные действия экстремистски настроенных поселенцев против палестинцев. Нападения, как и само строительство поселений, рассматриваются как одно из препятствий на пути поиска долгосрочного мирного решения ближневосточного конфликта.