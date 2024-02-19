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ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах в США

ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах в США Власти государств Евросоюза готовятся к возможной победе бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США и обсуждают создание структур, которые могли бы дополнять или служить альтернативой Североатлантическому а
Другие страны
19 февраля 2024 г. 05:42
ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах в США

Власти государств Евросоюза готовятся к возможной победе бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США и обсуждают создание структур, которые могли бы дополнять или служить альтернативой Североатлантическому альянсу.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что Европа в течение нескольких месяцев наблюдает за американской политикой, видя слабость президента США Джо Байдена, согласно результатам опросов, и опасаясь возвращения к тому времени, когда Трамп угрожал трансатлантическим отношениям.

"Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира заявляет, что будет спокойно наблюдать за тем, как Россия будет нападать на союзников по НАТО, нам нужно переосмыслить то, какими могут быть обязательства США по отношению к Европе и Украине. Мы надеемся на лучшее, но должны готовиться к худшему", - отметил один из источников газеты из числа чиновников ЕС.

В последующие дни после этих заявлений Трампа должностные лица стран ЕС в закрытом режиме обсуждали создание дополнения к НАТО, охватывающего континент, которое работало бы во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности, но также могло бы служить заслуживающей доверия альтернативой, если гарантии США отозваны. По сведениям издания, "эти консультации увязли в привычных спорах".

"Франция и Германия не могут договориться, кто будет оплачивать счета. Восточная Европа не в полной мере доверяет Западной Европе в том, что касается реагирования на угрозы со стороны России. И неясно, как они построят ядерный щит на континенте, а если даже им это удастся, то он будет уступать российскому арсеналу при самом худшем развитии событий, которым стала бы ядерная война", - сообщается в материале.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Aİ ölkələri NATO-ya alternativləri müzakirə edirlər

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