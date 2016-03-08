​ЕС направит Турции первую часть €3 млрд до конца марта

Баку. 8 Марта. REPORT.AZ/ Евросоюз предоставит властям Турции первую часть из финансовой помощи в размере €3 млрд, предназначенной для проектов, направленных на борьбу с миграционным кризисом до конца марта 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС – Турция.

«Ускорить выплату изначально выделенных €3 млрд для обеспечения финансирования первой части проектов до конца марта, а также принять решение о дополнительном финансировании механизма помощи сирийцам», — говорится в тексте официального документа.

Представители ЕС также согласились направить Турции дополнительные деньги сверх €3 млрд.