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    ​ЕС направит Турции первую часть €3 млрд до конца марта

    Представители ЕС также согласились направить Турции дополнительные деньги сверх €3 млрд

    Баку. 8 Марта. REPORT.AZ/ Евросоюз предоставит властям Турции первую часть из финансовой помощи в размере €3 млрд, предназначенной для проектов, направленных на борьбу с миграционным кризисом до конца марта 2016 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС – Турция.

    «Ускорить выплату изначально выделенных €3 млрд для обеспечения финансирования первой части проектов до конца марта, а также принять решение о дополнительном финансировании механизма помощи сирийцам», — говорится в тексте официального документа.

    Представители ЕС также согласились направить Турции дополнительные деньги сверх €3 млрд.

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