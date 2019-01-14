ЕС направил Мэй письмо по Brexit в преддверии голосования в парламенте Великобритании

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Совет ЕС и Еврокомиссия опубликовали письмо премьеру Великобритании Терезе Мэй с разъяснениями по соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза (Brexit) в преддверии намеченного на 15 января голосования по этому документу в британском парламенте, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В открытом письме глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не дали Мэй никаких юридических гарантий, а лишь развернуто разъяснили подходы Брюсселя к главной нерешенной проблеме соглашения - режиму контроля границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

"Соглашение о Brexit остается неизменным", - подчеркивается в документе.

ЕС подтвердил, что готов пойти на продление переходного периода после выхода Великобритании из ЕС (что предусмотрено в тексте соглашения о выходе), чтобы успеть подготовить оптимальное соглашение о будущих отношениях.