 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЕС направил Мэй письмо по Brexit в преддверии голосования в парламенте Великобритании

    © Novostivmire.com

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Совет ЕС и Еврокомиссия опубликовали письмо премьеру Великобритании Терезе Мэй с разъяснениями по соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза (Brexit) в преддверии намеченного на 15 января голосования по этому документу в британском парламенте, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    В открытом письме глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не дали Мэй никаких юридических гарантий, а лишь развернуто разъяснили подходы Брюсселя к главной нерешенной проблеме соглашения - режиму контроля границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

    "Соглашение о Brexit остается неизменным", - подчеркивается в документе.

    ЕС подтвердил, что готов пойти на продление переходного периода после выхода Великобритании из ЕС (что предусмотрено в тексте соглашения о выходе), чтобы успеть подготовить оптимальное соглашение о будущих отношениях.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi