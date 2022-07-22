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ЕС начал четыре новые процедуры нарушения против Британии из-за Brexit

ЕС начал четыре новые процедуры нарушения против Британии из-за Brexit Европейская комиссия (ЕК) приступила к четырем новым процедурам нарушения против Великобритании. Это произошло после того, как нижняя палата британского парламента одобрила законопроект об отмене некоторых правил, регулирующих торговые соглашения для Севе
Другие страны
22 июля 2022 г. 17:26
ЕС начал четыре новые процедуры нарушения против Британии из-за Brexit

Европейская комиссия (ЕК) приступила к четырем новым процедурам нарушения против Великобритании. Это произошло после того, как нижняя палата британского парламента одобрила законопроект об отмене некоторых правил, регулирующих торговые соглашения для Северной Ирландии после Brexit.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЕК.

До этого ЕК вела три процедуры разбирательства с Лондоном по поводу Ирландского договора. Итогом юридических разбирательств могут стать штрафы от Европейского суда. Несмотря на неоднократные призывы Европарламента, 27 государств-членов ЕС и ЕК имплементировать документ, правительство Великобритании не смогло этого сделать.

Процедуры были запущены в дополнение к уже запущенным 15 июня.

В ЕК отмечают, что целью этих процедур нарушения является обеспечение соблюдения Протокола в ряде ключевых сфер. Это соответствие имеет важное значение для того, чтобы "Северная Ирландия продолжала пользоваться своим привилегированным доступом к Единому европейскому рынку и необходима для защиты здоровья, безопасности и безопасности граждан ЕС, а также целостности Единого рынка".

Процедуры были запущены из-за несоблюдения соответствующих таможенных требований, требований по надзору и контролю рисков по перемещению товаров из Северной Ирландии в Великобританию; несообщение о транспозиции законодательства ЕС, которое устанавливает общие правила ЕС по акцизному собранию, которое вступит в силу с 13 февраля 2023 года; несообщение о транспонировании правил ЕС по акцизному сбору на алкоголь и алкогольные напитки, облегчающие доступ малых производителей к более низким ставкам акцизного сбора; несоблюдение правил ЕС по налогу на добавленную стоимость для электронной коммерции, а именно Импортного единого окна (IOSS).

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