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ЕС на саммите 21-22 марта объявит о необходимости срочной и интенсивной поддержки Киева

ЕС на саммите 21-22 марта объявит о необходимости срочной и интенсивной поддержки Киева Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 21-22 марта намерены объявить о необходимости срочной и интенсивной поддержки Украины.
Другие страны
19 марта 2024 г. 20:24
ЕС на саммите 21-22 марта объявит о необходимости срочной и интенсивной поддержки Киева

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 21-22 марта намерены объявить о необходимости срочной и интенсивной поддержки Украины.

Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Наше главное послание по Украине будет тройным: срочность и интенсивность в плане нашей помощи и наша решимость [поддерживать Украину]", - сказал он.

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам 27 стран ЕС по видеосвязи перед началом обсуждения конфликта в этой стране и всех связанных с ним вопросов.

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