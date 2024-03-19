ЕС на саммите 21-22 марта объявит о необходимости срочной и интенсивной поддержки Киева

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 21-22 марта намерены объявить о необходимости срочной и интенсивной поддержки Украины.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 21-22 марта намерены объявить о необходимости срочной и интенсивной поддержки Украины.

Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Наше главное послание по Украине будет тройным: срочность и интенсивность в плане нашей помощи и наша решимость [поддерживать Украину]", - сказал он.

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам 27 стран ЕС по видеосвязи перед началом обсуждения конфликта в этой стране и всех связанных с ним вопросов.