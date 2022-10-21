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ЕС может назначить спецпосланника, ответственного за недопущение обхода санкций против РФ

ЕС может назначить спецпосланника, ответственного за недопущение обхода санкций против РФ Евросоюз может назначить специального посланника, ответственного за недопущение обхода санкций сообщества против России.
Другие страны
21 октября 2022 г. 17:56
ЕС может назначить спецпосланника, ответственного за недопущение обхода санкций против РФ

Евросоюз может назначить специального посланника, ответственного за недопущение обхода санкций сообщества против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"У нас есть идея назначить посланника по санкциям, потому что, судя по нашему опыту, это очень полезно", - сказала она.

По ее словам, такого посланника ЕС будет отправлять, например, в третьи страны (не входящие в ЕС), чтобы четко дать понять позицию Брюсселя и продемонстрировать отказ терпеть обход санкций против РФ.

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