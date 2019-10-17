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ЕС и Великобритания достигли сделки по Brexit - ДОПОЛНЕНО

ЕС и Великобритания достигли сделки по Brexit

Переговорщики Европейского союза и Великобритании достигли сделки по Brexit. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters.

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил достижение сделки по выходу Великобритании из ЕС. 

"Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений", - написал Юнкер на своей странице в Twitter.

Жан-Клод Юнкер заявил, что рекомендовал саммиту ЕС одобрить эту сделку.

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