Эрдоган: Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях

Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях, в том числе энергетической.

Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях, в том числе энергетической.

Как сообщает Report, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Греции.

Эрдоган назвал свой визит в Афины успешным и выразил надежду на то, что это поможет открыть новую страницу в отношениях двух стран.

"Мы стремимся развивать отношения [с Грецией] во всех областях, в том числе в энергетической, включая ядерную энергетику ", - сказал он.

Турецкий лидер отметил, что в рамках этих усилий Анкара также готова обеспечить поставки в Грецию электроэнергии с АЭС "Аккую", строительство которой продолжается в провинции Синоп.

Эрдоган добавил, что подписанная в ходе визита в Грецию Афинская декларация является проявлением доброй воли обеих стран к развитию двусторонних отношений.

Президент Турции также проинформировал журналистов о том, что пригласил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса посетить Анкару.

Отметим, что Эрдоган 7 декабря посетил Грецию, где встретился с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В ходе визита лидеры подписали Афинскую декларацию.