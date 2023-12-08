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Эрдоган: Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях

Эрдоган: Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях, в том числе энергетической.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 15:57
Эрдоган: Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях

Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях, в том числе энергетической.

Как сообщает Report, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Греции.

Эрдоган назвал свой визит в Афины успешным и выразил надежду на то, что это поможет открыть новую страницу в отношениях двух стран.

"Мы стремимся развивать отношения [с Грецией] во всех областях, в том числе в энергетической, включая ядерную энергетику ", - сказал он.

Турецкий лидер отметил, что в рамках этих усилий Анкара также готова обеспечить поставки в Грецию электроэнергии с АЭС "Аккую", строительство которой продолжается в провинции Синоп.

Эрдоган добавил, что подписанная в ходе визита в Грецию Афинская декларация является проявлением доброй воли обеих стран к развитию двусторонних отношений.

Президент Турции также проинформировал журналистов о том, что пригласил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса посетить Анкару.

Отметим, что Эрдоган 7 декабря посетил Грецию, где встретился с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В ходе визита лидеры подписали Афинскую декларацию.

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Версия на английском языке Erdogan invites Prime Minister of Greece to visit Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Yunanıstan Baş nazirini Türkiyəyə səfərə dəvət edib

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