Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент председательствующей в G20 Турции Тайип Эрдоган призвал проявить больше решительности в борьбе с терроризмом.

"Мы уверены, что в вопросе развитого сотрудничества в борьбе с терроризмом мы должны проявить гораздо больше решительности", — заявил он на открытии пленарного заседания лидеров стран G20, информирует "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

Эрдоган сказал, что кризис беженцев значительно повлиял на сотрудничество в гуманитарной сфере. "Международное сотрудничество в этой области приобретает большее значение. К сожалению, международное сообщество не сдало этот экзамен на отлично", — добавил он.

Турецкий президент также выразил надежду, что нынешний саммит G20 в Анталье "станет историческим поворотным моментом для всех нас".