Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ОБСЕ следует "знать свое место".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

"Во-первых, знайте свое место! Мы не станем прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите", - приводит агентство слова Эрдогана.

На состоявшемся в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию.

Ранее в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.