Эрдоган прибыл в Сербию

Баку, 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Сербию. В белградском аэропорту имени Николы Теслы Эрдогана и его жену Эмине Эрдоган встретили президент Сербии Александр Вучич, премьер министр – Ана Брнавич и др официальные лица правительства Сербии.

Как сообщает Report, вместе с президентом Турции в Белград приехали глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар, вице-премьер Фикры Ышык, министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берт Албайрак, министр по делам ЕС Омер Челик, окружающей среды и городского планирования Мехмет Озхасеки, экономики Нихат Зейбекчи, продовольствия, сельского хозяйства и животноводства – Ахмет Эшреф Факыбаба, лесного хозяйства и водных ресурсов Вейсель Эроглу, министр транспорта, мореходства, коммуникаций Ахмет Арслан.

В ходе визита запланированы переговоры на уровне глав государств. Президент Турции встретится также с председателем сербского парламента. Ожидается подписание между двумя странами обновленного соглашения о свободной торговле в области товаров и услуг, что будет способствовать развитию двусторонних отношений, росту инвестиций и товарооборота. В рамках визита состоится Бизнес-форум Турция-Сербия.

Эрдоган посетит также город Нови-Пазар на юго-западе Сербии.

Предстоящий визит президента Турции в Сербию станет первым с 2007 года на уровне главы государства и имеет большое значение для поддержания самого высокого уровня политического диалога между странами.