Эрдоган: политика санкций США в отношении Турции противоречит принципам партнерства

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Политика санкций, которую Соединенные Штаты проводят в отношении Турции, противоречит принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью телеканалу PBS президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы являемся стратегическими партнерами США в рамках НАТО. Любой стране, которая является нашим стратегическим партнером, было бы неуместно говорить о возможных санкциях в отношении своего стратегического партнера. Турция всегда выполняла свои обязательства в качестве стратегического партнера, мы будем делать это и дальше", - сказал он.