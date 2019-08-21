Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

"В связи с атакой на наш конвой у наблюдательного пункта номер 9 в Идлибе мы продолжаем переговоры, передали российской стороне нашу позицию по этому поводу. Мы еще раньше договорились о том, чтобы все наблюдательные пункты были обеспечены безопасностью. Ожидаем, что так и будет. В ближайшее время наш президент проведет по этому поводу телефонный разговор с президентом России Путиным".

Он призвал российскую сторону оказать влияние на Дамаск с целью недопущения новых нападений на турецкие наблюдательные пункты по контролю над зоной деэскалации в Идлибе.