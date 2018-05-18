Эрдоган: Израиль должен ответить перед миром за убийства палестинцев в секторе Газа

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Израиль должен ответить перед всем мировым сообществом за массовые убийства палестинцев в секторе Газа. Такое мнение выразил в пятницу президент Турции Таийп Эрдоган во время чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наши решительные действия в ответ на убийства палестинцев израильскими бандитами покажут миру, что человечность все еще жива. Израиль должен ответить перед всем мировым сообществом за массовые убийства палестинцев", - сказал он.

Президент также заявил о намерении вынести на обсуждение темы Иерусалима и произошедшего в секторе Газа на Генеральной Ассамблее ООН. По словам турецкого лидера, "Соединенные Штаты своим решением о признании Иерусалима столицей Израиля также стали соучастниками убийств мирных палестинцев".

В пятницу в Стамбуле по инициативе Эрдогана проходит чрезвычайный саммит ОИС, основной темой которого станет ситуация в секторе Газа и перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В саммите принимают участие главы девяти государств, в том числе Афганистана, Катара, Кувейта, Ирана, Иордании, еще восемь стран представлены на уровне вице-президентом, премьер-министров и спикеров парламентов. Не менее 15 государств направили на чрезвычайный саммит ОИС министров иностранных дел.