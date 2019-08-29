​Эрдоган допустил покупку российских истребителей вместо F-35

Турецкий президент Тайип Эрдоган допустил, что вместо американских F-35 страна закупит российские истребители Су-35 и Су-57.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters.

По словам главы государства, Анкара не беспокоится из-за того, что будет, если не получится купить F-35. Он заметил, что, когда будет известно о решении Вашингтона по поводу F-35, турецкая сторона предпримет собственные шаги.

"Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой", - заявил Эрдоган.

На вопрос о возможности покупки российских истребителей вместо американских глава государства сказал: "Почему бы и нет?".