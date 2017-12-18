 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Епископом Лондона впервые стала женщина

    Англиканская церковь позволила женщинам занимать епископские должности с 1994© http://nnm2.com

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Церковь Англии впервые назначила епископом Лондона женщину.

    Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

    Отмечается, что епископом стала 55-летняя Сара Маллалли, бывшая медсестра. Она живет в Лондоне более 32 лет, замужем и имеет двоих детей.

    “Это большая честь для меня”, — сказала женщина.

    Англиканская церковь позволила женщинам занимать епископские должности с 1994, однако на практике первое назначение произошло в 2014 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi