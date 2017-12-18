Епископом Лондона впервые стала женщина

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Церковь Англии впервые назначила епископом Лондона женщину.

Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

Отмечается, что епископом стала 55-летняя Сара Маллалли, бывшая медсестра. Она живет в Лондоне более 32 лет, замужем и имеет двоих детей.

“Это большая честь для меня”, — сказала женщина.

Англиканская церковь позволила женщинам занимать епископские должности с 1994, однако на практике первое назначение произошло в 2014 году.