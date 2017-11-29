Эпидемия птичьего гриппа охватила район проведения зимней Олимпиады-2018

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Организаторы зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южно-корейском городе Пхенчхан в феврале следующего года, обеспокоены сообщениями о появлении птичьего гриппа в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, вирус был обнаружен в провинции Чонбук на юго-западе страны. Местные власти призвали работников ферм, расположенных недалеко от спортивных объектов, убить порядка 6 тыс. уток и цыплят.

Как сообщается, организаторы Олимпиады-2018 также посетили фермеров и предложили им более $110 тыс. на принятие необходимых мер.