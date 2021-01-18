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Эмир Кувейта принял отставку правительства

Эмир Кувейта принял отставку правительства Кабинет был сформирован 14 декабря 2020 года после парламентских выборов
Другие страны
18 января 2021 г. 16:13

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку правительства страны во главе с шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телеканал, эмир поручил кабмину продолжать исполнять свои полномочия до начала работы нового состава правительства после его формирования.

Премьер-министр Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах подал 13 января эмиру страны прошение об отставке. Ранее 12 января прошение об отставке главе кабмина подали министры правительства Кувейта.

Кабинет был сформирован 14 декабря 2020 года после парламентских выборов. В прошлые годы правительство Кувейта не раз отправлялось в отставку в условиях острого кризиса. Как и ранее, именно конфликт между избираемым парламентом и назначаемым эмиром правительством, то есть между так называемыми молодой и старой элитой, называется основной причиной отставки правительства.

По итогам прошедших в декабре в Кувейт парламентских выборов состав 50-местного Национального собрания обновился на 60%. Уже в январе в соответствии с парламентским запросом, который поддержали 30 депутатов, было принято решение о вызове премьера в Нацсобрание, парламентарии обвиняют его в подборе неквалифицированных и отчасти провокационных фигур на министерские посты.

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