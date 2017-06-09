Эмир Катара не поедет в Вашингтон для переговоров по урегулированию кризиса

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не намерен покидать страну, в том числе лететь в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя властей Катара.

"Эмир не планирует покидать Катар, пока страна находится в блокаде", - заявил источник агентства.

Трамп предложил Катару и странам, разорвавшим с ним отношения, помощь в улаживании разногласий. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп заявил об этом в телефонном разговоре с эмиром Катара.