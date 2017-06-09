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    Эмир Катара не поедет в Вашингтон для переговоров по урегулированию кризиса

    Он не планирует покидать Катар, пока страна находится в блокаде

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не намерен покидать страну, в том числе лететь в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя властей Катара.

    "Эмир не планирует покидать Катар, пока страна находится в блокаде", - заявил источник агентства.

    Трамп предложил Катару и странам, разорвавшим с ним отношения, помощь в улаживании разногласий. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Трамп заявил об этом в телефонном разговоре с эмиром Катара.

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