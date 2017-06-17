Елизавета II призвала поддержать пострадавших в результате терактов и лондонского пожара

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II призвала поддержать всех пострадавших в результате последних терактов в стране и от пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой призыв содержится в послании монарха, обнародованном в день, когда Великобритания празднует так называемый официальный день рождения королевы.

Глава государства заметила, что хотя "сегодняшний день - традиционно праздничный", стране трудно избежать мрачных настроений. "В последние месяцы страна стала свидетелем череды ужасных трагедий. Как нация, мы продолжаем размышлять и молиться за всех тех, кто непосредственно пострадал от этих событий", - отметила королева Елизавета.

Королева призналась, что во время своих поездок к местам теракта и пожара в Манчестере и Лондоне была тронута искренним стремлением людей к оказанию поддержки тем, кто крайне в ней нуждается. "Объединившись в нашей печали, мы одинаково решительны, без страха или предпочтений, поддержать всех тех, кто восстанавливает нормальную жизнь, столь ужасно пострадавшую от травм и потерь", - резюмировала Елизавета II.

Реальный день рождения нынешней королевы приходится на 21 апреля, в этом году Елизавете уже исполнился 91 год. Однако в этот день, по традиции, не проводится никаких официальных торжеств, за исключением пушечных залпов королевской артиллерии. Официальный день рождения королевы обычно отмечается во вторую субботу июня, но в этом году был перенесен на третью.