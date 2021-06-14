Елизавета II назвала две причины отказа от престола

95-летняя королева Великобритании Елизавета II - самый возрастной монарх Великобритании назвала причины отказа от престола.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II - самый возрастной монарх Великобритании назвала причины отказа от престола.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на королевского биографа Мэтью Деннисона.

"Она [Елизавета II] не думала об отречении, — сказала она своей кузине Маргарет Роудс, — если я не заболею Альцгеймером или не перенесу инсульт", — пишет Деннисон.

"Есть все признаки того, что у королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она будет оставаться нашей королевой как можно дольше", — заявил другой королевский историк Хьюго Викерс.

В Соединенном Королевстве уже не первый раз поднимают эту тему в последние месяцы. Так в связи с недавней смертью принца Филиппа, у некоторых возникли опасения, что Елизавета II может отречься от трона.