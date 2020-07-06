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Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции

Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра иностранных дел в новом правительстве Франции.
Другие страны
6 июля 2020 г. 22:18
Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции

Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра иностранных дел в новом правительстве Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

"По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона Жан-Ив Ле Дриан назначен на пост министра иностранных дел", - заявил он.

Французскую дипломатию Ле Дриан возглавляет со времени прихода в Елисейский дворец президента Эмманюэля Макрона в 2017 году. Он один из ветеранов французского правительства: до этого с 2012 года в течение пяти лет политик руководил министерством обороны республики.

Пост министра вооруженных сил в кабинете сохранила Флоранс Парли, возглавлявшая военное ведомство последние три года. Ле Дриан и Парли представляли французскую сторону на встрече в Москве глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции в формате "2+2", которая проходила в сентябре минувшего года.

Новым главой МВД назначен Жеральд Дарманен, который ранее занимал пост министра государственного действия и госфинансов.

Брюно Ле Мэр остался в правительстве на посту министра экономики и финансов. Министром культуры вместо Франка Риестера стала Розлин Башло, входившая в состав правительства в период президентства Николя Саркози, а в последнее время работавшая на телевидении.

Министром экологического перехода назначена глава парламентской комиссии по устойчивому развитию Барбара Помпили. Элизабет Борн, занимавшая прежде эту должность, стала министром труда.

Новым министром юстиции вместо Николь Белубе назначен адвокат Эрик Дюпон-Моретти. Он никогда ранее не занимал министерские посты в правительстве.

Согласно его официальной биографии, Дюпон-Моретти установил абсолютный рекорд для адвоката в истории французского правосудия, к началу 2020 года он выиграл 145 дел в судах.

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