Экстремисты из Монпелье планировали теракт у Эйфелевой башни

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Молодой человек и 16-летняя девушка, задержанные 10 февраля в городе Монпелье, планировали совершить теракт у Эйфелевой башни или на территории ряда других туристических объектов Франции.

Как передает Report, об этом сообщил журнал L'Express по данным, полученным от источника, близкого к следствию.

"Они утверждают, что намеревались совершить теракт у Эйфелевой башни или на ее этажах, чтобы таким образом "сильно напугать людей". Они также рассматривали возможность нанесения ударов по другим целям, на юге Франции, в частности атакуя военных", - сообщил источник.

В ходе проведенного полицией обыска в их квартире были найдены 70 граммов самодельной взрывчатки, а также вещества, используемые для ее производства.