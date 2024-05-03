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Нуман Куртулмуш: Резолюция Нацассамблеи Франции - серьезное обвинение, которого Турция не заслуживает

Нуман Куртулмуш: Резолюция Нацассамблеи Франции - серьезное обвинение, которого Турция не заслуживает Резолюция Национальной ассамблеи Франции противоречит историческим реалиям, подобные документы лишь пятнают репутацию парламентов.
Другие страны
3 мая 2024 г. 18:49
Нуман Куртулмуш: Резолюция Нацассамблеи Франции - серьезное обвинение, которого Турция не заслуживает

Резолюция Национальной ассамблеи Франции противоречит историческим реалиям, подобные документы лишь пятнают репутацию парламентов.

Как передает Report, об этом говорится в письме спикера парламента Турции Нумана Куртурлмуша председателю Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве касательно принятой французскими законодателями 29 апреля предвзятой резолюции об ассирийцах и халдеях.

Куртулмуш выразил сожаление тем, что Национальная ассамблея приняла данную необоснованную резолюцию на фоне попыток Анкары наладить парламентские связи с Парижем.

"Это серьезное и не соответствующее историческим реалиям обвинение, которого Турция не заслуживает. Вызывает сожаление и то, что в данном документе в очередной раз повторяются необоснованные с исторической и правовой точек зрения заявления касательно событий 1915 года в Османской империи", - говорится в письме.

Куртулмуш подчеркнул, что законодательные органы должны прилагать усилия для развития дружественных отношений между различными народами, а не порождать враждебность, искажая при этом исторические события.

"Подобные резолюции, опровергающие исторические факты или выдвигающие огульные обвинения в геноциде, несмотря на то, что в международном праве есть четкое определение этого понятия, пятнают репутацию парламентов. Политизация истории и избирательная, предвзятая и искаженная интерпретация событий прошлого лишь создают почву для экстремизма, дискриминации, религиозной нетерпимости и ксенофобии", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Numan Kurtulmus: Resolution of French National Assembly is a serious accusation that Türkiye doesn't deserve

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