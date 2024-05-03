Нуман Куртулмуш: Резолюция Нацассамблеи Франции - серьезное обвинение, которого Турция не заслуживает

Резолюция Национальной ассамблеи Франции противоречит историческим реалиям, подобные документы лишь пятнают репутацию парламентов.

Резолюция Национальной ассамблеи Франции противоречит историческим реалиям, подобные документы лишь пятнают репутацию парламентов.

Как передает Report, об этом говорится в письме спикера парламента Турции Нумана Куртурлмуша председателю Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве касательно принятой французскими законодателями 29 апреля предвзятой резолюции об ассирийцах и халдеях.

Куртулмуш выразил сожаление тем, что Национальная ассамблея приняла данную необоснованную резолюцию на фоне попыток Анкары наладить парламентские связи с Парижем.

"Это серьезное и не соответствующее историческим реалиям обвинение, которого Турция не заслуживает. Вызывает сожаление и то, что в данном документе в очередной раз повторяются необоснованные с исторической и правовой точек зрения заявления касательно событий 1915 года в Османской империи", - говорится в письме.

Куртулмуш подчеркнул, что законодательные органы должны прилагать усилия для развития дружественных отношений между различными народами, а не порождать враждебность, искажая при этом исторические события.

"Подобные резолюции, опровергающие исторические факты или выдвигающие огульные обвинения в геноциде, несмотря на то, что в международном праве есть четкое определение этого понятия, пятнают репутацию парламентов. Политизация истории и избирательная, предвзятая и искаженная интерпретация событий прошлого лишь создают почву для экстремизма, дискриминации, религиозной нетерпимости и ксенофобии", - говорится в письме.