Эксперты ВОЗ посетили лабораторию высшего уровня биобезопасности в Ухане

Группа международных экспертов ВОЗ в среду посетила лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии, иностранные специалисты ознакомились с исследованиями и мерами безопасности лаборатории.

Группа международных экспертов ВОЗ в среду посетила лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии, иностранные специалисты ознакомились с исследованиями и мерами безопасности лаборатории.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ и в интернете неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Сам институт еще в январе прошлого года выступил с открытым письмом, в котором назвал эти предположения ложными слухами и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".

Эксперты ВОЗ в среду посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19.

Во время визита специалисты ВОЗ ознакомились с исследовательской работой, мерами безопасности в лаборатории, а также обсудили международное научное сотрудничество и совместные усилия в борьбе с эпидемией. По сведениям телеканала, экспертов впечатлил общий уровень профессионализма в институте.

Вместе с тем отмечается, что лаборатория P4 в Ухане присоединится к сети референс-лабораторий ВОЗ, созданной для развития сотрудничества в области глобального здравоохранения, эксперты ВОЗ высоко оценили этот шаг.