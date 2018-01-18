Экс-президенту Эквадора отказали в регистрации новой партии

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Национальный избирательный совет Эквадора отказал в регистрации новой партии экс-президенту Рафаэлю Корреа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По данным канала Globovision, совет нашел якобы имеющиеся нарушения и невыполнение предъявляемых к процедуре регистрации требований.

Партия должна была называться "Гражданская революция", а этот девиз используется другой политической силой — "Альянсом ПАИС", основанным в 2006 году тем же Корреа. Во вторник Корреа написал заявление о выходе из правящей партии в знак несогласия с действиями своего преемника на посту главы государства Ленина Морено.

Морено, ставший кандидатом на прошлых выборах от "Альянса ПАИС", долгое время был соратником Корреа, находившегося у власти с 2007 года. С 2007 по 2013 годы Морено занимал пост вице-президента страны. Работать на этой должности Морено не помешало даже инвалидное кресло, к которому он оказался прикован с 1998 года, когда получил травму в результате попытки ограбления. Он первый человек с ограниченными возможностями на посту главы Эквадора.