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    Экс-президенту Эквадора отказали в регистрации новой партии

    Совет нашел якобы имеющиеся нарушения и невыполнение предъявляемых к процедуре регистрации требований

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Национальный избирательный совет Эквадора отказал в регистрации новой партии экс-президенту Рафаэлю Корреа.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    По данным канала Globovision, совет нашел якобы имеющиеся нарушения и невыполнение предъявляемых к процедуре регистрации требований.

    Партия должна была называться "Гражданская революция", а этот девиз используется другой политической силой — "Альянсом ПАИС", основанным в 2006 году тем же Корреа. Во вторник Корреа написал заявление о выходе из правящей партии в знак несогласия с действиями своего преемника на посту главы государства Ленина Морено.

    Морено, ставший кандидатом на прошлых выборах от "Альянса ПАИС", долгое время был соратником Корреа, находившегося у власти с 2007 года. С 2007 по 2013 годы Морено занимал пост вице-президента страны. Работать на этой должности Морено не помешало даже инвалидное кресло, к которому он оказался прикован с 1998 года, когда получил травму в результате попытки ограбления. Он первый человек с ограниченными возможностями на посту главы Эквадора.

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