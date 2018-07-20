Экс-президента Южной Кореи приговорили к восьми годам тюрьмы

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Южнокорейский суд принял решение приговорить бывшего президента страны Пак Кын Хе к восьмилетнему заключению в связи с тем, что она растрачивала государственные средства и вмешивалась в партийную деятельность, сообщает Report со ссылкой на "Ренхап".

Как уточняется, Пак Кын Хе получила шесть лет заключения за получение средств из бюджета Национального разведывательного агентства страны и два года за незаконное участие в назначении кандидатов на выборы от правящей партии. Кроме того, ей предстоит заплатить штраф в размере 3,3 млрд вон (около 3 млн долларов США).

Напомним, ранее бывшего президента Южной Кореи также приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию.