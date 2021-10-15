Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одной из больниц в Калифорнии.

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одной из больниц в Калифорнии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на врачей и представителя политика.

Подчеркивается, что его болезнь не связана с COVID-19, а причиной госпитализации стало заражение крови.

"Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", - отмечает телеканал.

Представитель Клинтона также заявила, что экс-президент "идет на поправку".

В медицинском центре Калифорнийского университета подтвердил, что политика госпитализировали в этом учреждении.

"Да, он находится в нашем учреждении, в нашем медицинском центре", - сказал по телефону помощник директора по СМИ и связям с общественностью Джон Мюррей.

Однако собеседник агентства не стал уточнять, существует ли сейчас угроза для жизни Клинтона.

"Я думаю, вам необходимо обратиться к Секретной службе. Мне это неизвестно. Мой ответ нельзя рассматривать как подтверждение или опровержение", - заключил он.

Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.