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Экс-президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом

Экс-президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом.
Другие страны
22 января 2022 г. 04:19
Экс-президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом
Лех Валенса

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом.

Как передает Report, соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

"Я инфицирован. Болит голова. Не могу согреться", - написал 78-летний Валенса, отметив, что был трижды вакцинирован. "Ничего не могу сделать, не чувствую собственного тела", - добавил он.

В середине марта 2021 года Валенса перенес операцию на сердце. В его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Операция прошла успешно. Помимо этого, политик страдает диабетом и от других проблем со здоровьем.

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