Экс-президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом.
Как передает Report, соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.
"Я инфицирован. Болит голова. Не могу согреться", - написал 78-летний Валенса, отметив, что был трижды вакцинирован. "Ничего не могу сделать, не чувствую собственного тела", - добавил он.
В середине марта 2021 года Валенса перенес операцию на сердце. В его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Операция прошла успешно. Помимо этого, политик страдает диабетом и от других проблем со здоровьем.