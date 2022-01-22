Экс-президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом.

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом.

Как передает Report, соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

"Я инфицирован. Болит голова. Не могу согреться", - написал 78-летний Валенса, отметив, что был трижды вакцинирован. "Ничего не могу сделать, не чувствую собственного тела", - добавил он.

В середине марта 2021 года Валенса перенес операцию на сердце. В его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Операция прошла успешно. Помимо этого, политик страдает диабетом и от других проблем со здоровьем.