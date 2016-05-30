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    Экс-президент Чада осужден на пожизненное заключение

    Это первый случай, когда суд, организованный Африканским Союзом, выносит приговор бывшему президенту страны

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Экс-президент Чада Хиссен Хабре осужден на пожизненное заключение.

    Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, такое решение принял специальный трибунал в Сенегале.

    Экс-лидера Чада обвиняют в избиениях, изнасилованиях, заказных убийствах. В целом, его обвиняют в убийстве 40 000 человек в период 1980-1990 гг. Сам Х.Хабре обвинения отрицает.

    Это первый случай, когда суд, организованный Африканским Союзом, выносит приговор бывшему президенту страны.

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