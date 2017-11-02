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    Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф вернулся в страну, чтобы предстать перед судом

    Экс-премьер вернулся в Исламабад из Лондона, где его жена проходила лечение от лимфомы© AP Photo / Rahmat Gul

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф вернулся в страну, чтобы представить перед судом по антикоррупционному делу, сообщает Report со ссылкой на издание Dawn.

    Экс-премьер вернулся в Исламабад из Лондона, где он находился вместе с супругой Бегум Кулсум, проходящей лечение от лимфомы. Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines с экс-премьером на борту приземлился в аэропорту имени Беназир Бхутто, политика встречали его сторонники. 

    Сегодня позднее Шариф выступит на митинге перед сторонниками, а  завтра посетит очередное заседание суда по его делу.

    При этом на прошлой неделе суд выдал ордер на арест экс-премьера в связи с неявкой на заседание, однако, по данным пакистанских СМИ, ожидается, что ему лишь вручат повестку в суд.

    Расследование в отношении Шарифа и его семьи началось в 2016 году после публикации так называемого "панамского досье" фирмы Mossack Fonseca, которое показало, что дети премьера владели офшорными фирмами. 

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