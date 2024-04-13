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Экс-посол США в Боливии получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

Экс-посол США в Боливии получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы Суд в США приговорил бывшего американского посла в Боливии Мануэля Рочу к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 07:29
Экс-посол США в Боливии получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

Суд в США приговорил бывшего американского посла в Боливии Мануэля Рочу к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Судья приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы за заговор с целью осуществлять деятельность агента иностранного правительства и еще десяти годам за саму деятельность.

В марте телекомпания NBC заявила, что бывший американский посол в Боливии Мануэль Роча согласился признать свою вину в работе тайным агентом на кубинское правительство. 73-летний Роча сообщил федеральному судье, что признает себя виновным в сговоре с целью работы агентом на иностранное правительство.

Минюст Соединенных Штатов предъявил Роче обвинения 4 декабря 2023 года. По словам генерального прокурора, это "одно из самых масштабных и продолжительных проникновенней иностранного агента в правительство Соединенных Штатов". Утверждалось, что Роча работал на кубинское правительство на протяжении более 40 лет.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin eks-səfiri Kubaya casusluq ittihamı ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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